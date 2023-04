Benfica aumenta para quatro o número de penáltis falhados esta época

João Mário desperdiçou castigo máximo frente ao Estoril.

O Benfica falhou o quarto penálti nesta edição da Liga, o terceiro por João Mário. O médio até parecia confiante para disparar da marca dos 11 metros frente ao Estoril, dado que agarrou logo a bola mal Rui Costa indicou que ia ver o lance no VAR. Apesar da crença mostrada ainda antes da garantia de que seria penálti, o internacional português não levou a melhor sobre Dani Figueira.

João Mário já tinha falhado outras duas grandes penalidades, uma delas também na Luz, frente ao Boavista, e a outra aconteceu na Madeira, diante do Marítimo. Já o outro penálti não convertido foi desperdiçado por Aursnes, com o Portimonense.

Depois deste jogo, os encarnados são agora a equipa com mais penáltis a favor no campeonato, 11, mais um do que o Sporting.