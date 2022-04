Benfica "atira-se" à arbitragem: "Há uma nova modalidade de faltas na Liga"

"Águias" recorrem à newsletter diária para deixar farpas à arbitragem do jogo com o Braga.

O Benfica recorreu este sábado à sua newsletter diária para deixar novas críticas à arbitragem, desta feita referente ao encontro com o Braga, na sexta-feira, que as "águias" perderam por 3-2 no Minho.

"Ontem não fomos felizes em Braga, num jogo em que poderíamos e deveríamos ter feito mais", começa por escrever o clube na "News Benfica", antes de abordar os jogos do fim de semana das modalidades e da formação, de dar a conhecer uma nova iniciativa - "assistir a um mínimo de três jogos das modalidades entre 1 e 17 de abril" para assegurar bilhete para o Benfica-Famalicão - e de, por fim, deixar a referida alfinetada à arbitragem.

"P.S.: Registamos que há uma nova modalidade de faltas na Liga Portuguesa: sensível ao toque! Foi inaugurada ontem [sexta-feira], em Braga, em mais um exclusivo Benfica - já habitual neste campeonato - e com a incoerência a prosseguir quando se trata dos adversários", conclui o emblema encarnado.

Luís Godinho liderou a equipa de arbitragem em Braga, sendo auxiliado por Rui Teixeira e Gonçalo Freira. Hugo Miguel desempenhou as funções de VAR.