Benfica: Athletico Paranaense diz que "não vai vender Bento neste momento"

Presidente do Furacão assegura a O JOGO que o clube "não vai vender o jogador neste momento". O guardião que está nos planos do Benfica pode ter de esperar pelo final do ano para receber luz verde e rumar à Luz. Rui Costa vai ainda avaliar a situação antes de decidir se espera ou se procura outro alvo.

Consumada a contratação de David Jurásek, que colmata a lacuna existente na faixa esquerda da defesa, o Benfica pode partir para outros ajustes no plantel. Mesmo não sendo uma prioridade, ao ponto de os responsáveis encarnados não terem ainda apertado a malha negocial, na mira encarnada continua o guarda-redes Bento, mas, neste processo, as águias têm esbarrado na intransigência do Athletico Paranaense, que não quer separar-se do seu número 1 numa altura em que a época no Brasil está em andamento.

Depois de ter rejeitado uma proposta de seis milhões de euros dos encarnados, o Furacão espera ver a escala milionária subir mais alguns degraus, até aos dez milhões, ficando com parte do passe do guardião de 24 anos, além de uma fatia por objetivos. Porém, há outra condição de que os dirigentes do emblema brasileiro não abdicam: segurá-lo mais algum tempo.

Segundo garantiu, em resposta telegráfica a O JOGO, o presidente Mário Celso Petraglia, o Athletico Paranaense "não vai vender o jogador neste momento", preferindo não entrar em mais detalhes sobre o processo, embora esta resposta seja clara quanto à intenção de manter o guardião até dezembro, que é quando termina a temporada brasileira.

Agora que Jurásek completou as vagas existentes no plantel e estará em avaliação a aposta no central João Victor como alternativa a Bah na lateral direita, o presidente Rui Costa vai avaliar a necessidade de avançar para o guarda-redes, sabendo-se que Roger Schmidt vê Vlachodimos como o titular em 2023/24.

Jogador pressiona para vir já

Bento tem pressionado para deixar já o Furacão e rumar ao Benfica, embora não assuma esta atitude publicamente. Na quinta-feira, o guardião voltou a confirmar o interesse dos encarnados e o desejo de rumar ao futebol europeu. "É verdade [o interesse do Benfica]. Já comentei anteriormente, tenho vontade de jogar na Europa, sim. Já conversei com o clube. Mas deixo para os meus empresários e para o clube resolverem. Se for para acontecer, que seja bom para mim e para o clube. Tenho vontade de ir para a Europa, mas a minha cabeça está aqui ainda", referiu, após a derrota com o Flamengo.