Benfica perguntou por José Cifuentes em janeiro de 2023

Com contrato a expirar no final do ano, José Cifuentes terá estado na mira do Benfica e do Espanhol durante a janela de mercado de janeiro.

Segundo noticiou o site LANetwork, o médio internacional equatoriano que alinha pelo Los Angeles FC foi alvo das águias, mas sem acordo final.

Em 2022, o jogador de 23 anos fez 39 jogos, tendo marcado sete golos e feito oito assistências.