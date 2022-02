Benfica ataca Rui Pinto, Sporting e FC Porto: "Pode ser que agora compreendam"

À boleia do ataque informático à Vodafone, o Benfica lembrou a "violação da correspondência privada e confidencial" por parte de Rui Pinto, com o "alto patrocínio de Sporting e FC Porto".

Através da News Benfica desta quarta-feira, o clube da Luz comenta o recente ataque informático à Vodafone, lembrando o que "passou quando foi assaltado e roubado por Rui Pinto", com o "alto patrocínio de Sporting e FC Porto", que "promoveram a devassa da vida interna" dos encarnados.

Fazendo referência ao caso dos emails, as águias diz que os que "reagiram com indiferença ou até regozijo" na altura, talvez possam compreender agora o que aconteceu aos encarnados, que viram a sua "correspondência privada e confidencial" ser "violada".

"Que não haja qualquer dúvida, é gente da mesma estirpe de Rui Pinto que assalta, rouba e fragiliza com o objetivo de destruir e erodir organizações e pessoas. São criminosos, não há outra forma de os qualificar", escreve o Benfica.

"Temos assistido à mais que justificada indignação geral pelos ataques cibernéticos ocorridos recentemente, da qual partilhamos o natural repúdio. Pode ser que muitos dos que, quando a vítima foi o Sport Lisboa e Benfica, reagiram com indiferença ou até regozijo, compreendam agora aquilo por que o Benfica passou quando foi assaltado e roubado por Rui Pinto e, como toda a gente já intuiu, com o "alto patrocínio" de Sporting e FC Porto, que promoveram a devassa da vida interna do Benfica, com uma violação da correspondência privada e confidencial. Rui Pinto esse que é agora protegido pelas autoridades. Que não haja qualquer dúvida, é gente da mesma estirpe de Rui Pinto que assalta, rouba e fragiliza com o objetivo de destruir e erodir organizações e pessoas. São criminosos, não há outra forma de os qualificar! Resta-nos manifestar a nossa solidariedade para com todos os atingidos, sem complacência para os Ruis Pintos da vida", lê-se na News Benfica de hoje.