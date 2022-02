Benfica ataca CD: "É demasiado contorcionismo para atenuar um ato inaceitável"

Em causa está o acórdão do Conselho de Disciplina sobre a alegada agressão de um fisioterapeuta do FC Porto B a Nélson Veríssimo, treinador da equipa B do Benfica à data dos factos. As águias deixam duras críticas.

Através da News Benfica, o clube da Luz critica o Conselho de Disciplina da FPF e considera "inenarrável" o acórdão sobre "caso decorrido após o jogo entre as equipas B de Benfica e FC Porto em maio passado".

Nuno Miguel Pereira Vicente, fisioterapeuta do FC Porto, foi suspenso por um mês e multado em 357 euros, devido a uma alegada agressão a Nélson Veríssimo, na altura treinador da equipa B encarnada, num jogo da II Liga, a 22 de maio de 2021. As águias não concordam com a decisão.

"Consideramos inenarrável e repudiamos veementemente o acórdão do Conselho de Disciplina sobre o caso decorrido após o jogo entre as equipas B de Benfica e FC Porto em maio passado. A argumentação usada para reduzir a uma tentativa o que, aos olhos de todos, foi evidentemente uma agressão é ridícula. Diz o Conselho de Disciplina que, não havendo dolo, a agressão não passa de uma tentativa. Ou seja, é como quem diz que até houve agressão, mas sem consequências, logo a agressão, que de facto aconteceu, ficou-se pela tentativa. É demasiado contorcionismo para atenuar um ato inaceitável. Este caso é só mais um a comprovar que o Benfica teve razão ao pedir a dissolução deste Conselho de Disciplina", lê-se na newsletter do Benfica, esta sexta-feira.

Segundo o CD, houve uma tentativa de agressão de Nuno Vicente a Nélson Veríssimo e não uma agressão, de facto, consumada.