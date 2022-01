Galoppo é médio e tem 22 anos.

Giuliano Galoppo, jovem estrela do Banfield, clube do principal campeonato da Argentina, está a ser apontado como estando nas coagitações do Benfica.

A notícia, avançada pelo site Doble Amarilla, refere que a equipa encarnada tem ainda a concorrência do Dinamo Moscovo, Flamengo, Boca Juniors e River Plate.

