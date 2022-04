Benfica associado a jovem brasileiro: Barça, Mónaco e Wolves são outros pretendentes

Andrey Santos tem contrato com o Vasco da Gama até agosto de 2023.

O Benfica estará a seguir com atenção o jovem Andrey Santos, médio de 17 anos do Vasco da Gama que tem contrato só até agosto de 2023. Segundo o "Globoesporte", os encarnados são um dos emblemas do Velho Continente atentos à situação do jovem, ele que em março do próximo ano pode assinar um pré-acordo com qualquer clube sem que os vascaínos possam exigir qualquer valor pela transferência, para lá da quantia relativa à formação.

De acordo com a mesma fonte, o Barcelona terá feito uma oferta pelo médio-defensivo, mas o Vasco procura ainda renovar com Andrey de forma a garantir um bom encaixe. Milan, Mónaco e Wolverhampton são outros clubes na pista do atleta.