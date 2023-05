Benfica assina um contrato profissional com lateral de 16 anos

Duarte Soares cumpre a quarta época de águia ao peito.

O Benfica informou esta quinta-feira que assinou um contrato profissional com Duarte Soares, sem revelar a duração do mesmo. Trata-se de um lateral-direito de 16 anos que está na quarta época ao serviço do clube da Luz.

"É um sentimento de muito orgulho, significa que o clube confia em mim. Agora é continuar a trabalhar para conseguir atingir os objetivos", afirmou à BTV a promessa.

Internacional sub-15 e sub-16, Duarte Soares leva esta temporada quatro jogos no Campeonato Nacional Sub-17, pelos Juvenis A, apontando um golo, e 25 jogos pelos Juvenis B Sub-16, com três golos marcados.