Benfica assegura empréstimo de Todibo e desiste de Lucas Veríssimo

Central chega por uma época, cedido pelo Barcelona. Águias pagam dois milhões de euros e asseguram opção de compra de 20 milhões

Todibo prepara-se para ser jogador do Benfica. O clube da Luz assegurou o empréstimo do central do Barcelona, com o jogador francês a mudar-se para Portugal por um ano.

As águias, que chegaram a negociar Lucas Veríssimo, viraram-se para o defesa culé face às exigências do Santos pelo central brasileiro, tendo garantido o contributo do jovem atleta numa cedência válida por uma temporada, pela qual vão pagar dois milhões de euros.

Com passagens, além de França, já por Espanha e Alemanha, Todibo prepara-se para experimentar um novo campeonato, com o Benfica a assegurar ainda no negócio uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros.

O jornal espanhol AS referia domingo que Todibo poderia estar incluído numa negociação envolvendo Diogo Leite, central do FC Porto, mas do Dragão não houve qualquer confirmação sobre a informação veiculada pelo órgão de comunicação daquele país.