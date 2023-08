Benfica: Arthur Cabral pronto para substituir Musa e na luta com Tengstedt

Expulsão do ponta-de-lança croata abre vaga na frente do ataque para o desafio com o Estrela da Amadora. Camisola 9 mostra credenciais, lutando com Tengstedt pela titularidade. À espreita da estreia, visa bater o registo pelo Basileia e Fiorentina, clubes pelos quais fez o primeiro golo ao quarto desafio. Leva três épocas seguidas a faturar logo no primeiro jogo em campo.

A expulsão de Musa criou um problema para Roger Schmidt no encontro com o Boavista, levando a equipa a ficar com dez desde os 50 minutos, forçando agora também uma mudança na frente de ataque. Sem o ponta de lança para o desafio com o Estrela da Amadora, por castigo, o técnico alemão tem agora duas opções: o recém-chegado Arthur Cabral e Tengstedt, contratado em janeiro último.

Com o peso de ter levado a SAD a investir 20 milhões de euros, mais cinco por objetivos na sua contratação, o atacante brasileiro, que não foi opção de Roger Schmidt para o Bessa uma vez que o treinador entendeu que não tinha ainda tempo suficiente de trabalho e rotinas com os colegas, está pronto e aponta agora à estreia no próximo sábado, frente aos recém-promovidos amadorenses.

Com ritmo de jogo face à constante utilização às ordens de Vincenzo Italiano, técnico da Fiorentina, na pré-temporada, Arthur Cabral procura integrar-se nas ideias do treinador e também no grupo de trabalho benfiquista. Há quatro temporadas na Europa, desde que trocou o Palmeiras pelo Ceará, em 2019, o ponta de lança que chega como solução para compensar a saída de Gonçalo Ramos para o PSG, está focado em ajudar o grupo a conquistar os objetivos, que passam nomeadamente pela revalidação do título.

Agora no seu terceiro clube no Velho Continente, o camisola 9 procura bater o registo no Basileia e Fiorentina, formações pelas quais estreou-se a marcar ao quarto jogo. Agora tem Estrela da Amadora, Gil Vicente e V. Guimarães para tentar superar essa marca.

Se visa bater esses números, o futebolista de 25 anos procura também dar sequência aos bons arranques de temporada. Isto porque excluindo a época de estreia na Europa, em 2019/20, pelo Basileia, faturou sempre no primeiro jogo disputado em cada temporada; dois pelo Basileia, em 2020/21 e 2021/22 - a meio dessa época mudou-se para Florença -, e um pela Fiorentina, em 2022/23.