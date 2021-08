Benfica arruma a casa: três jogadores com o destino praticamente definido

Carlos Vinícius está de saída do Benfica

Carlos Vinícius, Jota e Florentino deixa o clube da Luz neste mercado.

Em paralelo à situação de Valentino Lázaro, outros casos estão a ser finalizados pelo Benfica. Assim, segundo apurámos, Carlos Vinícius deverá mesmo sair, com o Eintracht na frente de uma corrida à qual se juntou o... PSV Eindhoven, que o Benfica eliminou no play-off da Champions.

Além deste, o jovem Jota deve seguir para o Celtic, num empréstimo com opção de compra de 7,5 milhões de euros por 75 % do passe.

Por seu lado, Florentino segue este domingo para o Getafe, clube que fica com opção de compra de 10 milhões por metade do passe do médio-defensivo.