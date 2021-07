Benfica apresenta João Mário: " Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha"

João Mário foi apresentado pelo Benfica no relvado do Estádio da Luz

João Mário foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Benfica. Em pleno relvado do Estádio da Luz, o médio explicou a opção pelos encarnados depois de uma temporada no Sporting, por empréstimo do Inter. ""O míster [Jorge Jesus] foi quem conseguiu tirar melhor rendimento do que são as minhas características, é alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e pelo seu trabalho. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica", disse aos canais de comunicação do clube encarnado.

"Sinto-me confiante. As expectativas são sempre altas no Benfica. Temos já um primeiro grande objetivo que é a entrada na Liga dos Campeões e tenho a certeza de que a equipa estará preparada. Também sei o quão importante é para o Benfica voltar a conquistar o campeonato", disse ainda, quando questionado sobre as expetativas para a nova etapa na carreira.

Referindo-se de novo a Jorge Jesus, por quem foi treinado no Sporting, João Mário acredita que o futebol praticado pelos encarnados enquadra-se no seu estilo: "Atendendo um pouco às ideias do míster, é um futebol que beneficia muito as minhas características. Pelo que pude ver nestes primeiros dias, é algo a que a equipa está muito habituada, um jogo apoiado, algo com que me identifico bastante e temos excelentes jogadores para fazer uma excelente época. Pela forma como o míster prepara a equipa, tenho a certeza de que os adeptos vão desfrutar do nosso futebol nesta época", concluiu.

João Mário vai usar o número 20.