Benfica aponta "declarações com o objetivo claro de pressionar a arbitragem"

Reação do clube da Luz este domingo, após a derrota em Chaves.

O Benfica visou este domingo a arbitragem do encontro com o Chaves, onde a equipa perdeu por um golo sem resposta, para a ronda 28 do campeonato. Este foi o terceiro desaire seguido das águias, o segundo no que toca ao campeonato.

"Merecíamos outro resultado na deslocação a Chaves, mas continuamos a depender de nós próprios", pode ler-se na newsletter diária.

"Nos últimos dias assistimos a declarações públicas com o objetivo claro de pressionar a arbitragem e, especificamente, condicionar a atuação do VAR. No último minuto do tempo de compensação, um penálti sobre Otamendi é ignorado pelo VAR. O tempo de paragem da partida torna ainda mais incompreensível a ausência de alerta e ação por parte de quem teve acesso a todos os ângulos do lance", aponta o clube da Luz.