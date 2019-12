Benfica aponta baterias a defesa-central do Lanús

Saída de Conti abre vaga que será colmatada com a promoção de Morato ao plantel principal, mas os responsáveis encarnados querem reforçar a posição com, pelo menos, mais um central.

Lautaro Valentin, de 20 anos, é um dos alvos do Benfica para reforço do eixo da defesa. Segundo O JOGO apurou, o jogador do Lanús motivou já uma abordagem dos encarnados, através de um intermediário, para avaliar a possibilidade de aquisição do defensor de 1,88 m do clube que formou o ex-encarnado Salvio, num contacto que ocorreu no início do mês.

Titular do Lanús, tendo alinhado na totalidade das jornadas do campeonato, Lautaro Valentin encaixa no perfil definido pelo Benfica para reforço da posição, pela juventude, jogo preferencial com o pé esquerdo e capacidade de saída de bola, argumentos que justificam o preço estipulado pelos dirigentes do emblema argentino e que ronda os sete milhões de euros.

A contratação do jovem defesa foi assinalada pelo departamento de prospeção dos encarnados, mas ainda não foi apresentada qualquer proposta formal ao Lanús. Apesar disso, o treinador do clube de Buenos Aires já avisa que não quer perder o camisola 30 e transmitiu-o ao seu presidente. "Disse a Nicolás Russo que preciso do jogador, que quero contar com ele. Arranca hoje [ontem] a pré-época e só tenho dois centrais. Se for embora, com quem jogo na primeiras quatro jornadas?", afirmou ontem Luís Zubeldia, questionado sobre uma possível transferência ou não dispensa da seleção argentina de sub-23 que irá disputar o Torneio Pré-olímpico, na Colômbia, cujo início está agendado para 18 de janeiro.

O pedido de informações sobre Valentin surge no seguimento de outras notícias que dão conta da busca que o Benfica está a fazer por centrais. Com a saída de Conti e promoção de Morato ao plantel principal, os encarnados querem agora contratar um ou dois jogadores para a posição. Nas últimas horas, refira-se, também foi apontado às águias Jean-Clair Todibo, central de 19 anos do Barcelona.