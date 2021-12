UM A UM >> Análise individual aos jogadores do Benfica, que este domingo goleou o Marítimo, por 7-1, na 15ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 5

Aos 75" teve a intervenção mais difícil, num remate frouxo de Alipour. Isso diz bem do perigo causado pelos adversários. No golo insular, nada a fazer.



André Almeida 6

Defesa das mil caras, começou a central de novo e acabou como ala esquerdo após a saída de Grimaldo. Cumpriu sem falhas de maior em ambas as tarefas e, além disso, iniciou a jogada do 1-0.



Otamendi 5

De regresso após o assalto violento de que foi vítima teve distrações que podiam ter sido fatais aos 43" e 75". No golo do Marítimo também não reagiu a tempo.



Vertonghen 6

Divide com Otamendi responsabilidades no golo sofrido. Mas, tirando isso, não se deixou bater nem pelo ar nem pelo chão na maioria dos lances.



Gilberto 7

Cada vez mais útil e mais um "cisne" do que um "patinho feio" para os adeptos. Um grande golo (3-0), o início da jogada do 1-0, além de várias combinações e perfurações determinadas na ala direita elevaram a sua exibição.



Weigl 7

Andou pelo corredor central em múltiplas "varreduras" preciosas. Seguro no passe, ainda tentou um grande golo aos 21", mas sem a pontaria mais exata.



João Mário 7

De volta às boas exibições, deu simplicidade aos processos e agilidade ao futebol nascido no meio-campo. O passe para o 2-0 é exemplar da sua leitura de jogo e execução técnica.



Grimaldo 6

Jogo onde poucas dificuldades defensivas encontrou e que superou sem sobressaltos. Serviu para "embalar" para os clássicos.



Darwin 8

Cada vez mais acutilante e efetivo no último terço, foi determinante no derrubar da muralha defensiva contrária logo no início, apontando os primeiros dois golos, e arrancando ainda o passe longo que terminaria no 5-0.



Yaremchuk 7

Voltou aos golos e, também, às assistências, respetivamente nos lances dos quarto e quinto tentos. É verdade que, em mais de uma situação, revelou falhas na decisão mas já esteve mais perto do que dele se espera.



Morato 5

Cumpriu com eficácia as tarefas defensivas.



Taarabt 6

Manteve a fluidez atacante na intermediária.



Seferovic 6

Entrou com fome de bola e saciou-a com um golo (7-1), ele que antes assistira Gonçalo Ramos no 6-1.



Gonçalo Ramos 6

Deixou a sua marca no sexto golo, onde foi oportuno.



Lázaro -

Sem tempo para se mostrar.