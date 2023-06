Benfica anuncia saída de treinador de guarda-redes da equipa B

Vítor Dimas também passou pelos sub-23. Esteve ao serviço do clube da Luz durante duas épocas.

O Benfica anunciou esta quinta-feira que Vítor Dimas, que desempenha as funções de treinador de guarda-redes na equipa B, deixou o clube, onde trabalhou nas duas últimas épocas.

"Vítor Dimas iniciou as suas funções nos sub-23 e progrediu para a equipa B, contribuindo significativamente para as conquistas da UEFA Youth League em 2021/22 e da Taça Intercontinental de sub-20. Durante a sua passagem, o técnico teve um papel fundamental na formação de vários guardiões do clube", enalteceu o clube da Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica agradece o seu excelente trabalho e deseja sinceros votos de sucesso nos seus desafios futuros", pode ainda ler-se.