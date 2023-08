Benfica anuncia renovação de contrato com João Neves: confira os detalhes

Jovem continua ligado ao clube até 2028, embora com outras condições salariais.

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com João Neves. O vínculo do internacional sub-21 português mantém-se, todavia, com a mesma duração do anterior: até 2028.

"João Neves viu agora premiada a sua ascensão na equipa principal, assinando um novo vínculo contratual", escreveu o clube da Luz no site oficial.

O jovem de 18 anos surgiu em grande plano na principal equipa do Benfica na época passada, realizando 20 jogos, com um golo marcado e uma assistência.