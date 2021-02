Benfica anuncia regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes

Treinador já estará a orientar a equipa frente ao Famalicão.

O Benfica informou este domingo que Jorge Jesus irá orientar a equipa frente ao Famalicão, na segunda-feira (19h00), encontro da ronda 18 do campeonato. Segundo adianta o clube da Luz, o técnico, que esteve a contas com uma infeção respiratória por covid-19, não apresentou sintomas nos últimos dias e os mais recentes exames realizados confirmaram a melhoria do estado de saúde.

Jesus, 66 anos, falhou o jogo da Taça de Portugal com o Belenenses e os encontros do campeonato com Sporting e V. Guimarães. Apesar do regresso, não orientou a sessão de trabalho realizada na tarde deste domingo.

Eis o comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus vai estar amanhã (segunda-feira) no Estádio da Luz a comandar a equipa no jogo contra o Futebol Clube de Famalicão. O treinador realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro. Após ter apresentado uma ausência de sintomas nos últimos três dias, Jorge Jesus estará de regresso ao banco do Benfica no primeiro jogo da segunda volta do Campeonato."