Benfica anuncia que chegou a acordo para o empréstimo de Conti

Argentino vai continuar no futebol brasileiro, agora ao serviço do América.

O Benfica informou esta quinta-feira que "chegou a acordo com o América-MG, do Brasil, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Germán Conti." O contrato acordado é válido até final de 2022.

O central argentino já esteve no futebol brasileiro em 2021, então cedido ao Bahia, onde fez 45 jogos e marcou um golo. Na condição de jogador das águias, esteve ainda no Atlas, do México.

Conti, 27 anos, chegou ao Benfica na época 2018/19, tendo realizado apenas dez partidas, com um golo marcado.