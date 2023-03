Benfica anuncia que a antiga sede do clube vai dar lugar a um hotel

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O edifício da antiga sede do Benfica, na Rua Jardim do Regedor, vai ser requalificado para dar espaço a um hotel, numa parceria que foi esta sexta-feira anunciada pelos encarnados, depois de assinada por Rui Costa e Carlos Móia, presidente executivo da Fundação Benfica - a quem o clube doou o edifício -, com os responsáveis de uma cadeia de unidades hoteleiras.

"O presente projeto de transformação do imóvel em Hotel - 1904 Benfica Hotel - vai garantir o reaproveitamento deste espaço simbólico tendo como conceito a história do Sport Lisboa e Benfica e invocará a memória coletiva dos sócios e dos adeptos do clube relativamente à sua antiga sede", escreveu o clube da Luz.

"O contrato de arrendamento que liga as duas instituições vai ser, igualmente, um valioso contributo para a requalificação desta área no centro da cidade de Lisboa", acrescentou.