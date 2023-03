Benfica anuncia parcerias com clube lituano e cidade moçambicana

Acordos com o Ateitis FM, clube da Lituânia, e a cidade moçambicana de Pemba.

O Benfica anunciou na quarta-feira um acordo de parceria com o Ateitis FM, um clube da Lituânia, com vista à abertura de uma escola do Benfica no país, destinada a jovens dos três aos 15 anos. A assinatura do acordo foi realizada na Luz, por Bernardo Carvalho, diretor da expansão das águias, e Dainius Gautitis, diretor da academia do Ateitis. Os dois clubes já colaboravam desde 2022.

Já esta quinta-feira, o emblema encarnado anunciou mais uma parceria, desta feita com a cidade de Pemba. O Benfica, representado pelo vice-presidente Manuel de Brito, assinou um contrato de parceria técnica e escolas de formação com o município moçambicano, representado pelo presidente Florete Simba. "Um acordo que visa implementar um projeto de futebol" naquela cidade, esclarecem as águias.