Benfica anuncia outro jogo de pré-época: confira o adversário e a data

Encarnados vão defrontar outro clube inglês, desta feita o Burnley. Jogo está agendado para 25 de julho, às 20h30, no Estádio do Restelo.

O Benfica anunciou esta segunda-feira que vai defrontar o Burnley no dia 25 de julho, terça-feira, às 20h30, no Estádio do Restelo. É mais um jogo de pré-temporada e novamente contra um adversário inglês, depois da vitória por 2-0 sobre o Southampton.

Até lá, as águias jogam com o Al Nassr na quinta-feira (20h30) e com o Celta de Vigo na sexta-feira (20h30), no torneio do Algarve.

Depois do duelo com o Burnley, há ainda um encontro marcado com o Feyenoord (30 de julho, 15h00) a fechar a pré-temporada.