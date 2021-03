Benfica anuncia nomeados aos galardões Cosme Damião

Para futebolista do ano, Cloé Lacasse, do plantel feminino, concorre com Pizzi, Rafa, Taarabt e Weigl, dos quadros masculinos

As nomeações para os galardões Cosme Damião, que distinguem aqueles que se destacaram pelo Benfica em cada ano, foram anunciadas esta segunda-feira. Além de outros prémios que serão entregues pela Direção do clube, são seis categorias, com 31 nomeados, estando as votações abertas até às 19h04 de 28 deste mês. Para futebolista do ano em 2020 estão nomeados quatro atletas do quadro masculino e uma do plantel feminino. Cloé Lacasse, eleita a melhor em campo na recente conquista da Taça da Liga, diante no Sporting, disputa o galardão com Pizzi, Rafa, Taarabt e Weigl.

No que diz respeito à revelação do ano no futebol, Diogo Gonçalves, agora titular, discute o troféu com Gonçalo Ramos, Nuno Tavares, Tomás Tavares e Ana Vitória, da equipa feminina.

Para o galardão de treinador do ano, onde desta feita não há nenhum nomeado no futebol, concorrem Marcel Matz, do voleibol masculino, Nuno Brites, do voleibol feminino, Pedro Henriques, do futsal feminino, e Pedro Rocha, do atletismo.

Há ainda mais três categorias a distinção. Para a modalidade do ano, os nomeados são o atletismo, o futsal feminino e masculino, o voleibol feminino e masculino e o hóquei em patins masculino. Para atleta de alta competição, Ana Catarina (futsal feminino), João Betinho Gomes (basquetebol masculino), Lucas Ordoñez (hóquei em patins masculino), Petar Djordjic (andebol masculino), Rapha Oliveira (voleibol masculino) e Vasco Vilaça (triatlo) são os nomeados.

Há ainda o prémio para revelação do ano nas modalidades, cujos nomeados são: Daniela Ferreira (voleibol feminino), Etson Barros (atletismo), Gabriel Cavalcanti (andebol masculino), Jacaré (futsal masculino) e Marta Martins (basquetebol feminino).