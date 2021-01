Benfica anuncia mais dois casos de covid-19 no plantel

Gabriel e Cervi estão infetados, informou o clube da Luz este sábado.

Gabriel e Cervi juntaram-se à lista de jogadores do Benfica que estão infetados com covid-19. O boletim clínico das águias, divulgado este sábado, dá conta do teste positivo registado aos dois jogadores, que se juntaram a Jardel, João Ferreira, Gonçalo Ramos e Seferovic, igualmente com covid-19.

Pizzi, por outro lado, está recuperado e foi mesmo convocado para o encontro com o Santa Clara, marcado para domingo.

André Almeida, ainda a recuperar de grave lesão, e Pedrinho, com fadiga muscular, também são cartas fora do baralho para o encontro da ronda 12 do campeonato.