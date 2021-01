Confinamento: Benfica anuncia encerramento de alguns serviços

Museu Cosme Damião deixa de estar aberto ao público

Na sequência das diversas medidas de confinamento decretadas pelo Governo, o Benfica informou esta quinta-feira que irá proceder ao encerramento de alguns serviços que implicam uma relação direta com o público.

Esses são os casos, por exemplo, do Museu Cosme Damião e das visitas ao Estádio da Luz, que deixam de estar disponíveis a partir deste dia 15 de janeiro.

Também as lojas do Benfica fecham temporariamente, nomeadamente as do Estádio da Luz, na Rua Augusta (Baixa), no Strada Shopping & Fashion Outlet, no Centro Comercial Colombo e no Mar Shopping (Matosinhos).

Já o serviço de Venda Online Assistida (VOA) continua a funcionar das 10h00 às 19h00.