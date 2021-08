Benfica anuncia data para início da venda do bilhetes para a receção ao PSV

Emblema encarnado recebe o emblema holandês a 18 de agosto.

Os bilhetes para a receção do Benfica ao PSV, a contar para a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, agendada para as 20h00 de 18 de agosto, quarta-feira, começarão a ser vendidos na sexta-feira, dia 13 de agosto, anunciou esta terça-feira o emblema encarnado.

O Estádio da Luz poderá receber 33 por cento da sua lotação, de acordo com os critérios definidos pela Direção Geral Saúde para agosto.

O primeiro duelo do play-off de acesso à fase de grupos da Champions está assim agendado para as 20h00 de 18 de agosto, quarta-feira, no Estádio da Luz., enquanto a segunda mão, em Eindhoven, se disputa às 20h00 de 24 de agosto, terça-feira.