Benfica anuncia António Oliveira como novo treinador da equipa B

Ex-treinador do Athletico Paranaense assinou um contrato até final da época.

António Oliveira foi esta quarta-feira anunciado como novo treinador da equipa B do Benfica, ocupando um cargo que Nélson Veríssimo deixou em aberto depois de render Jesus na formação principal das águias.

"António Oliveira, de 39 anos, foi formado nas escolas do nosso clube, onde passou uma década e se sagrou Campeão Nacional de Juniores. Iniciou a sua carreira de treinador em 2012/13, tendo já abraçado vários desafios em Portugal e além-fronteiras, com particular destaque para a liderança que exerceu, no Brasil, nas equipas de Sub-23 do Santos e do Athletico Paranaense. Em ambos os casos, trabalhou com atletas que, mais tarde, chegaram às respetivas equipas principais", escreveu o clube da Luz no site oficial.

"No Brasil, António Oliveira chegou a treinador principal do Athletico Paranaense, numa época em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que viria a vencer", continuou, revelando que o contrato é até final da presente temporada.

O Benfica B é o atual líder da Liga SABSEG, com 33 pontos em 16 jogos.