Benfica alvo de elogios: "excecional" Rafa numa "lição de futebol na Luz"

Imprensa internacional reagiu com elogios para o Benfica ao triunfo das águias por 4-3 frente à Juventus.

O baile lusitano - La Gazzetta dello Sport

"O Benfica foi mestre no jogo. O baile lusitano não pára: mudanças de ritmo, busca constante da superioridade. A Juve olha, tenta, mas é impotente perante tanta demonstração de superioridade."



Página negra - Tuttosport

"Adeus à Champions. Agora a aritmética é implacável: o golpe com o Benfica mancha o ambiente de forma irreparável. Allegri conduz a equipa ao abismo e a uma das páginas mais negras do clube."



A marca dos imbatíveis - The Guardian

"O Benfica não perde há 20 jogos seguidos e é fácil perceber porquê depois do jogo com a Juventus. A equipa é muito criativa com a bola e podia ter deixado a Juventus ainda mais ferida."



Rafa excecional - As

"Não houve milagre nem esteve perto. A Juve perdeu com um grande Benfica. Rafa aumentou a vantagem com um calcanhar brilhante e coroou a exibição excecional com um "chapéu" no 4-1."



Uma lição de futebol - L'Équipe

"O resultado final engana face ao dinamismo e intensidade de um Benfica às costas do hiperativo Rafa e, no qual, João Mário e Enzo impressionaram nas transições. Uma lição de futebol na Luz."