"Benfica-Ajax? Será um jogo fantástico entre dois clubes com uma rica história"

Declarações de Edwin Van der Sar, diretor executivo do Ajax, à BTV, no almoço entre dirigentes do Benfica e do emblema neerlandês, equipas que se defrontam esta quarta-feira na Liga dos Campeões.

Benfica: "Será um jogo fantástico entre dois clubes com uma rica história, com filosofias similares, boas academias, muitos jovens interessantes e com nomes famosos no seu passado, como Eusébio ou Johan Cruijff."

Sofre mais dentro ou fora de campo? "É igual. Quando eu era guarda-redes, tinha de estar sempre calmo, era a minha atitude e continua a ser durante os jogos. Não fico nervoso facilmente."