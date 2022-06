Benfica ainda sem solução para Gabriel

Gabriel com a camisola do Benfica

Botafogo fez uma oferta pelo atleta mas as águias entenderam que o valor oferecido estava longe das pretensões do clube da Luz.

O Benfica continua sem solução para Gabriel, médio brasileiro que ainda tem mais dois anos de contrato com as águias mas que não faz parte nem dos planos de Roger Schmidt nem da própria SAD liderada por Rui Costa.

No entanto, pode estar a abrir-se um caminho para "escoar" o centrocampista que, na última temporada, jogou por empréstimo no Al-Gharafa, do Catar: o Besiktas estará, segundo notícia do jornal "Fanatik", já em conversações com o Benfica pelo jogador.

Contratado pelas águias em 2018 por 9,67 M€, pagos ao Leganés, Gabriel é atualmente considerado como sem lugar no plantel encarnado. Tal como O JOGO já explicou, o Benfica espera ainda embolsar cinco milhões de euros numa transferência do médio, o equivalente aos salários do brasileiro se este cumprir o contrato até final, ou seja, até 2024.

Recentemente, o Botafogo fez uma oferta pelo atleta mas as águias entenderam que o valor oferecido estava longe das pretensões do clube da Luz. Ainda segundo a notícia vinda da Turquia, o Besiktas quererá falar com o empresário de Gabriel para o tentar convencer a rumar a Istambul.