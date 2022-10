Benfica aguarda decisão sobre estádio da Taça para vender bilhetes, sem interferir

Águias esclarecem que não participam na decisão quanto ao local do jogo com o Caldas, de sábado

O Caldas não desiste de receber no seu campo o Benfica, na Taça de Portugal (sábado 15 de outubro, às 20h45, para a terceira eliminatória), mas a PSP entende que o Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, não tem condições de segurança para um encontro deste tipo. Aguardando o desfecho da situação, o Benfica emitiu um comunicado referindo que assim que houver uma determinação oficial, colocará os ingressos a que tem direito à venda.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece todos os seus associados que aguarda ainda pelo anúncio das condições definitivas relativamente ao jogo para a Taça de Portugal deste sábado, por forma a proceder à venda dos ingressos a que por regulamento tem direito. Assim que uma decisão final for tomada - a qual não envolve qualquer participação do Benfica - os bilhetes para a partida serão colocados à disposição dos Sócios no site oficial do clube, nos moldes habituais", informou o Benfica na sua página oficial.

O veredicto quanto ao local do encontro será hoje conhecido, sendo que o Caldas investiu num novo relvado para poder acolher a partida, algo que, porém, poderá não ser suficiente.

A PSP exige zonas especiais nas bancadas para os adeptos do Benfica e detetou pouca iluminação e pedras no acesso ao recinto, pelo que defende não estarem reunidas as condições ideais para que seja o palco do jogo. Transferir o encontro para estádios em Leiria ou Rio Maior é uma possibilidade.

Leia também Atletismo "Sou um campeão do mundo convertido num drogado, um zé-ninguém" Luvo Manyonga, vice-campeão olímpico de salto em comprimento no Rio de Janeiro'2016 e campeão do mundo em 2017, em Londres, caiu na droga e lutar para voltar à tona, enquanto aguarda pelo fim da suspensão, que vai até dezembro de 2024