Benfica agradece a Jorge Jesus nas redes sociais

Jorge Jesus deixou o comando técnico do Benfica

Treinador deixou esta terça-feira o comando técnico do emblema encarnado.

O Benfica deixou na tarde desta terça-feira uma mensagem de agradecimento a Jorge Jesus nas redes sociais, depois de anunciada a saída do treinador do comando técnico do clube.

"Obrigado, Jorge Jesus", escreveu o emblema encarnado.

De recordar que o Benfica e Jorge Jesus chegaram esta terça-feira a acordo para o fim da ligação entre ambos, assumindo Nélson Veríssimo o comando técnico da equipa principal das "águias".