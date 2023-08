Benfica agrada a Beltrán, falta acordo com o River Plate... e a cláusula de rescisão vai subir

Avançado já foi abordado e vê com bons olhos viagem imediata para a Luz. Cláusula de rescisão do goleador só aumenta cinco milhões amanhã, contrariamente ao que tem sido noticiado. SAD avalia em contrarrelógio se "bate" já 20 milhões de euros ou se negoceia com o River Plate.

Está a escoar-se o prazo mais favorável para que o Benfica avance para a contratação de Lucas Beltrán, dianteiro de 22 anos do River Plate. É já na segunda-feira que a cláusula de rescisão do ponta-de-lança argentino sobe mais cinco milhões de euros - e não anteontem, como se leu em algumas notícias -, de 20 milhões (mais cinco de taxas, caso seja acionada) para 25 (serão 32, com as taxas), o que está a obrigar o Benfica a tomar uma decisão muito rápida sobre se bate mesmo o valor em causa ou se espera e tenta negociar com o clube argentino uma verba mais acessível, mesmo que tal possa implicar deixar para o emblema vendedor uma parte do passe.

A verdade é que o jogador foi informado nas últimas horas do interesse do Benfica, num processo que está a ser intermediado pelo empresário Matías Lipman. Foi mesmo admitido a Beltrán que, em último caso, essa cláusula de rescisão seria ativada pelos encarnados, dado estarem muito interessados em que possa ser este o substituto de Gonçalo Ramos, cuja transferência para o PSG está em vias de ser oficializada. De tal forma que, sabe O JOGO, o camisola 18 do River Plate ficou seduzido com a oportunidade de se mudar para o emblema da águia, não só pela oportunidade de jogar no futebol europeu, mas também pela significativa melhoria salarial que lhe poderá proporcionar. Beltrán pode ver duplicado o atual salário, inferior a um milhão de euros.

Certo é que durante o dia de ontem o processo não conheceu avanços significativos, tendo em conta que os responsáveis encarnados não perderam de vista outros alvos que terão em carteira, alguns deles ainda não divulgados. Porém, como atrás foi referido, a decisão em relação a Beltrán terá de ser muito rápida, depois de ponderados vários pontos de vista. Acionando a cláusula, o Benfica assegura o jogador imediatamente, embora com um custo possivelmente mais elevado; optando por negociar, o processo poderá arrastar-se no tempo. Pode ficar mais "em conta", mas a SAD terá de deixar parte do passe no River Plate, num negócio em tudo semelhante ao que os mesmos clubes negociaram na vinda de Enzo Fernández para a Luz, e o jogador poderá ser apenas autorizado a viajar quando terminar a participação dos millonarios na Taça Libertadores, cuja final é em... dezembro. Beltrán tem viagem marcada para o Brasil amanhã, para ser titular frente ao Internacional, na segunda mão dos "oitavos" da prova, tendo o River vencido 2-1 no primeiro jogo.

Ainda Giménez e Pedro sem oferta

O Flamengo terá recusado, segundo noticiou o "Globoesporte", uma proposta no valor de 18 milhões de euros por 80 por cento do passe de Pedro, ponta-de-lança que tem o nome na lista de alvos elaborada pelas águias para colmatar a transferência de Gonçalo Ramos para o PSG. Porém, e apesar do cenário de saída do jogador ser ainda possível, sobretudo para o mercado árabe, o Benfica desmente ter feito a oferta. Certo é que tudo indica que a solução encarnada não passará pelo internacional brasileiro. A SAD avalia outros nomes e o de Santiago Giménez, o preferido de Roger Schmidt, ainda está na mesa apesar do Feyenoord pedir... 40 M€.