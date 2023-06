Benfica agarra 10 por cento de futura venda de Luís Semedo

Sunderland acertou com as águias contratação do campeão da Youth League, que terminava contrato

Está confirmada a saída do Benfica de mais um campeão da Youth League de 2022 e mediante uma compensação indefinida. Ao contrário dos outros sete heróis da competição da UEFA que não renderam nada às águias - Cher Ndour, Martim Neto, Franculino Djú, Martim Ferreira, Ronaldo Camará, Diego Moreira e João Resende (este pode sair por empréstimo) -, O JOGO apurou que Luís Semedo deixa na contabilidade da SAD um possível encaixe futuro de 10 por cento, caso o seu novo clube, os ingleses do Sunderland, o venham a transferir.

Clube do Championship queria pagar em prestações os direitos de formação do dianteiro de 19 anos e manter boas relações com o Benfica, o que explica ter optado por uma "saída limpa".

Embora estivesse a terminar contrato, os responsáveis do emblema do Championship quiseram manter as boas relações existentes com o Benfica e garantir o pagamento em parcelas dos direitos de formação do jogador de 19 anos. Em troca, deixaram na Luz a referida percentagem, acima do montante de formação, num acordo que explica o anúncio oficial de ontem das águias a confirmar a transferência.

"Esta é uma grande mudança para mim e estou muito entusiasmado por estar aqui", afirmou o jogador que marcou o golo da vitória, já este ano, na Taça Intercontinental de sub-20. "Não foi uma decisão fácil para ele deixar o clube onde está desde os oito anos e também não foi uma contratação fácil para nós, dado que tinha vários outros clubes interessados", completou Kristjaan Speakman, diretor-desportivo do Sunderland, aos meios de comunicação do clube.