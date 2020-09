Benfica acerta duas saídas e há uma dúzia de casos por resolver

Encarnados têm ainda uma longa lista de jogadores por colocar, mas já foram finalizados os dossiês de Zlobin, Varela, Zivkovic, Cádiz, Yony e Nuno Santos.

O pesado processo de colocação de jogadores excedentários do Benfica vai sentir os alívio de menos dois dossiês.

Assim, segundo O JOGO apurou, a lista deverá perder os nomes do lateral-direito Pedro Pereira e do central Cristián Lema, o primeiro a caminho dos italianos do Crotone e o segundo entre Estudiantes e Al Qadsiah.

Cedido ao Bristol City na época passada, clube que tentou nova cedência, Pedro Pereira vai voltar à Série A, onde já representou Sampdória e Génova, por empréstimo das águias. O Crotone assegurou o jogador de 22 anos que segue hoje viagem, acertando uma opção de compra de 3 M€ pelo defesa que fez um jogo de águia ao peito, em 2017, no empate a duas bolas averbado no recinto do Boavista.

Lema está a ser negociado com o Estudiantes, que apresentou uma proposta de compra do central de 30 anos, que esteve cedido ao Newell"s Old Boys. Porém, o defesa que chegou à Luz a custo zero e fez apenas dois jogos (AEK e FC Porto) também é alvo do Al Qadsiah, da Arábia Saudita, que, segundo a imprensa local, ofereceu 250 mil euros pelo empréstimo e 1,75 M€ pela opção de compra.

Desde o fim da época, os encarnados já solucionaram seis casos, com a rescisão de Zivkovic, transferência de Zlobin e Bruno Varela e cedências de Cádiz, Yony González e Nuno Santos, mas falta uma dúzia de dossiês: Ferreyra, Krovinovic, Fejsa, Alfa Semedo, Jota, Tomás Tavares, David Tavares, Kalaica, José Gomes, Chrien, Willock e Dyego Sousa.