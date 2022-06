Benfica acelera negociações e Alexander Bah está iminente: os valores e o contrato

O emblema benfiquista prepara-se para ganhar a corrida a emblemas de Inglaterra, Itália e França, sendo que existe ainda a possibilidade de o negócio incluir verba em função de objetivos.

Alexander Bah, lateral-direito dinamarquês de 24 anos, está muito próximo de ser o terceiro reforço do Benfica para a nova temporada. As águias aceleraram nas últimas horas o processo negocial, aproximando-se de um acordo junto do Slávia Praga, que se vinha mostrando inflexível quanto à pretensão de garantir um encaixe de dez milhões com a venda do lateral. Assim, segundo apurou O JOGO, as partes estão agora perto de um entendimento que deverá rondar os oito milhões.

Perante o avanço das negociações, os responsáveis encarnados preparam já também o contrato a oferecer a Alexander Bah, que tem à sua espera na Luz um vínculo válido por cinco temporadas, ou seja, até 2027.

O internacional dinamarquês é aposta forte das águias para a nova era, agora sob o comando de Roger Schmidt, razão pela qual o Benfica mostrou-se disposto a abrir os cordões à bolsa para assegurar o atleta.

Rui Pedro Braz, agora diretor-desportivo do clube da Luz, há havia estado em meados de maio em Praga para negociar diretamente com os responsáveis do Slávia, mas na altura não conseguiu chegar a acordo. O Benfica chegava até aos oito milhões, mas com diferentes cenários. Ou pagando mesmo esse valor mas sem bónus adicionais ou oferecendo seis milhões e incluindo mais dois por bónus. Agora, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, poderá, além da verba a rondar os 8 M€, ser incluído no negócio ainda um valor em função de objetivos.

O Benfica prepara-se assim para ganhar a corrida a emblemas de Inglaterra, Itália e França por Bah, futebolista que o próprio treinador, Jindrich Trpisovsky, admitiu perder: "Sabemos que já está a jogar acima do nível da liga checa. Há clubes interessados no jogador, por isso estamos preparados para tudo o que possa acontecer."