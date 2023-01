Benfica acautela saída de Helton Leite e está atento a jovem guarda-redes italiano

Elia Caprile, guarda-redes italiano de 21 anos, em destaque no Bari, na Serie B, tem sido apontado a Nápoles e Benfica.

A vontade de Helton Leite em deixar a Luz pode levar a mudanças na baliza do Benfica durante o mês de janeiro. E se o camisola 77 pode sair, outro guarda-redes pode chegar. Elia Caprile, jovem guardião de 21 anos do Bari, será um dos nomes equacionados pelos responsáveis benfiquistas, tendo ontem sido apontado por Gianluca Di Marzio, jornalista italiano, como alvo do clube da Luz, que enfrenta a concorrência do Nápoles.

Perante a possibilidade de saída de Helton Leite, que pretende deixar a Luz de forma a jogar mais, a SAD analisa o mercado para eventual contratação de um solução para concorrer com Vlachodimos.

A cumprir a terceira temporada de águia ao peito, Helton Leite pretende dar um novo rumo à sua carreira, uma vez que está tapado nesta altura no Benfica - fez apenas um jogo, o primeiro na Taça de Portugal, com o Caldas, não mais voltando a atuar. E caso o guardião de 32 anos abandone mesmo os quadros das águias durante esta reabertura do mercado de transferências a SAD admite investir na contratação de uma nova opção para a baliza - ainda que não esteja completamente descartada a promoção de Samuel Soares para o estatuto de número 2 de Vlachodimos.

A chegada de um novo guarda-redes está pensada para 2023/24, como O JOGO já adiantou, mas o plano poderá ser antecipado. E Caprile estará na mira das águias, atentas à época que este tem vindo a realizar no Bari, da Serie B, pelo qual assinou no início da época. Internacional sub-21 e avaliado em 1,8 milhões de euros segundo o site transfermarkt.pt, o jovem atleta leva 21 jogos esta época, tendo despertado forte cobiça do Nápoles.

Leia também Vídeos Mbappé e Hakimi camuflaram-se nas ruas de Nova Iorque. Veja o vídeo Depois de terem assistido ontem à vitória dos Brooklyn Nets sobre os Santo Antonio Spurs (139-103), na NBA, Kylian Mbappé e Achraf Hakimi "camuflaram-se" para passearem pelas ruas de Nova Iorque, sendo detetados enquanto assistiam a um espetáculo de rua [vídeo - Twitter/ artofwingplay]

O Bari, cujo proprietário é a empresa cinematográfica Filmauro, detida por Aurelio De Laurentiis, dono do... Nápoles - o seu filho, Luigi De Laurentiis, é ainda o presidente da equipa que milita no segundo escalão transalpino -, estará perto de acertar a venda precisamente ao líder da Serie A, mas falta o acordo com o jogador e seu empresário, razão pela qual as águias estarão em cima do processo.