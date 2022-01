Benfica abre porta à saída de Grimaldo para o Barcelona, avançam em Espanha

O ponto de discórdia entre Benfica e Barcelona está no valor da opção de compra obrigatória

A saída de Grimaldo para o Barcelona pode, afinal, acontecer ainda em janeiro. A notícia está a se avançada pelo jornal desportivo catalão, Sport, que fala em abertura do Benfica para aceitar o empréstimo até final da temporada com uma opção de compra obrigatória a ser acionada em junho.

Recorde-se que as primeiras notícias apontavam para o lateral benfiquista como sendo o plano C do Barça, atrás de Nicolás Tagliafico (Ajax) e José Luis Gayà (Valencia). A julgar por esta notícia, a a situação parece ter mudado.

Neste momento, refere o Sport, o ponto de discórdia entre Benfica e Barcelona está no valor da opção de compra obrigatória. O mesmo jornal refere que esta transferência poderia levar Óscar Mingueza, Riqui Puig ou Alex Baldé - este último um jogador representado por Jorge Mendes - a rumarem à Luz.