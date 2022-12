"Benfica a perder fulgor? Isso é uma utopia"

José Calado considera exagerado falar em perda de fulgor do Benfica após dois empates consecutivos

"Falar de um jogo amigável e de um empate com o Moreirense, mesmo sendo um objetivo falhado, para colocar em causa todo o trabalho é uma utopia", consider Calado, antigo médio do Benfica, que assim afasta a ideia de perda de fulgor da equipa treinada por Roger Schmidt.

"As coisas têm estado a correr muito bem. Não há razão para desconfiança. O trabalho está a ser muito bem feito e o grande objetivo é o campeonato nacional", acrescentou, citado pela Rádio Renascença.

"Nesse aspeto [ser campeão], o Benfica está muito bem encaminhado. Nada está ganho, mas já se criou a ilusão na cabeça de todos os benfiquistas. A ilusão, não só por estar na frente do campeonato, mas pelo futebol que tem sido praticado até ao momento" disse ainda.

"Se há clube com margem de manobra para poder falhar no campeonato, será o Benfica. Os rivais, a única coisa que têm de pensar é em ganhar os jogos e esperar que o Benfica tropece. Essa é que é a realidade! Acredito que todos os rivais queriam estar na situação do Benfica. Prova dos nove em Braga, dia 30, no regresso da Primeira Liga para o Benfica? É um jogo muito difícil, mas não será decisivo. Há (ainda) muitos jogos", finalizou.