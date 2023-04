Benfica a corrigir percalços: só falta o FC Porto para atingir o pleno

Águias corrigiram até agora os percalços na Luz em 2021/22. Seguem-se os dragões.

Na liderança do campeonato, o Benfica tem resolvido muitos dos problemas que sofreu na temporada passada, nomeadamente nas partidas em casa, onde perdeu muitos pontos, situação que acabou por pesar no terceiro lugar com que fechou o campeonato. E só falta mesmo o FC Porto para o emblema encarnado apagar o mau desempenho na Luz na edição 2021/22 da Liga Bwin.

Para já, foram cinco partidas a corrigir percalços na época transata, com as vitórias ante Portimonense, Gil Vicente, Vizela e Famalicão e o empate com o Sporting. Nesses cinco jogos, o Benfica somara apenas dois pontos em 2021/22, agora leva 13, ou seja, ganhou 11. A "recuperação" ante o rival da Segunda Circular não foi perfeita - face à divisão de pontos -, mas significou uma melhoria após o desaire por 1-3 com o conjunto leonino, que começou a colocar em causa Jorge Jesus como treinador benfiquista, no início de dezembro de 2021.

Depois de um arranque de campeonato em 2021/22 com sete vitórias, o Benfica caiu pela primeira vez em casa, perdendo por 0-1 com o Portimonense, a 3 de outubro de 2021. Esta época, os algarvios saíram derrotados na Luz pela margem mínima (1-0), tal como sucedeu com o Vizela (2-1), que havia empatado 1-1 no recinto lisboeta. O Gil Vicente, que vencera por 2-1 na casa da formação então comandada por Nélson Veríssimo, que sucedera a Jorge Jesus, viu as águias conquistarem em 2022/23 os três pontos graças a um triunfo por 3-1. O Famalicão, que arrancara uma igualdade a uma bola na temporada passada, perdeu na Luz por 2-0, recentemente, na jornada 23.