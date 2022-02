Benfica a conceder muito, antes do goleador Ajax: "É uma preocupação"

Nélson Veríssimo estreou-se com uma derrota (3-1) no Dragão

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Boavista, marcado para esta sexta-feira

Everton irregular: "É continuar a treinar da mesma forma, com a mesma entrega, compromisso. Ele sabe a qualidade que tem. Há que encarar cada treino como um desafio. Ele tem feito isso. É natural haver um rendimento melhor umas vezes e baixas em alguns jogos. É natural, pela fadiga, pela utilização. Não vejo como preocupante. Percebo, pelo que foi o último jogo. Temos de ver o processo na globalidade. Jogadores estão a crescer e isso tem acontecido com o Everton, também."

Golos sofridos, antes do Ajax, que tem goleado: "Ainda temos o jogo com o Boavista...Preocupa-me, mas olhamos para o processo. Preocupa-me a forma como defendemos, também na bola parada. Há que perceber onde estamos bem e o que podemos potenciar e onde não estamos bem e o que temos de acrescentar. É uma preocupação que nos tem acompanhado."