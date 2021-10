Benfica autorizado a reduzir para metade os lugares para o Cartão do Adepto

Estádio da Luz, casa do Benfica

Número passa de quatro para dois mil no Estádio da Luz.

O Benfica foi autorizado pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) a reduzir em 50 por cento o número de lugares reservados no Estádio da Luz para quem tiver o Cartão do Adepto.

Deste modo, os referidos lugares passam de quatro para dois mil. Também a zona para visitantes passará a ter uma área para Cartão do Adepto e outra para quem não o tenha.

A criação do Cartão do Adepto decorreu das mais recentes alterações ao regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, levadas a cabo pela Assembleia da República e publicadas em setembro de 2019.

O Cartão do Adepto pode ser requisitado por qualquer pessoa acima dos 16 anos, terá a validade de três anos e serve para conceder acesso a zonas identificadas nos estádios, normalmente associadas à presença de claques.

A medida, todavia, tem sido alvo de várias críticas, como por exemplo por parte do Vizela, nesta terça-feira.