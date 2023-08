Beltrán pode chegar ao Benfica nos mesmos moldes de Enzo Fernández

River Plate já foi contactado pelas águias para transacionar o dianteiro. Responsáveis do clube argentino apontam para a cláusula de rescisão, mas O JOGO sabe que há abertura total para montar um negócio como o que trouxe o médio entretanto transferido para o Chelsea.

Gonçalo Ramos está a fazer as malas para rumar ao PSG e o Benfica procura já um sucessor, tendo uma lista com vários nomes de alvos filtrados pelo treinador Roger Schmidt e pelo presidente Rui Costa. Lucas Beltrán, como O JOGO noticiou, é um dos pontas-de-lança que está listado e que, segundo apurámos, motivou contactos diretos, nas últimas horas, com o River Plate, naquele que poderá ser um pontapé de saída para um negócio à... Enzo Fernández.

O dianteiro de 22 anos, que soma 17 golos e quatro assistências em 34 jogos, é visto na Luz como tendo um perfil muito parecido ao de Gonçalo Ramos e tem um preço máximo encarado como acessível. A cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros (chega aos 25 com os impostos, caso seja acionada) e sobe para 25 na segunda-feira (neste caso atinge os 32 milhões) e a posição atual do River é igual à que tinha com Enzo, na época passada, apontando para esse valor.

Porém, o exemplo do percurso seguinte do médio argentino, que deixou o Benfica em janeiro a troco de... 121 milhões de euros, serve para potenciar o mesmo molde de negócio, com um preço fixo mais baixo da cláusula e uma percentagem importante numa futura venda. Enzo rendeu ao River 18 milhões de euros na venda, mais 27,2 pelos 25% que seguraram e 4,5 pelo mecanismo de solidariedade. Em vez de 25 dos cláusula, encaixou praticamente... 50 milhões de euros. Beltrán, de quem o River tem 90% do passe (o Instituto Córdoba tem 10%), pode seguir esta lógica.

Presidentes falam de Pedro e Elye Wahi

Há outra coincidência entre os dois processos e que tem a ver com a Taça Libertadores. Na época passada, o River Plate só libertou Enzo a tempo de chegar em agosto porque foi surpreendentemente eliminado da prova, pois estava prevista a vinda apenas em janeiro. Agora, os millonarios estão a meio da discussão dos oitavos de final da mesma prova, tendo derrotado o Internacional (2-1) na primeira mão, faltando a visita ao Brasil, do dia 9, querendo libertar Beltrán apenas depois de vencer o troféu ou ser eliminado.

Ainda ontem já se avançava o cenário de existir já um princípio de acordo entre as águias e Beltrán, no mesmo dia em que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abordou o interesse dos encarnados em Pedro, de 26 anos. "Se o Benfica quer o Pedro é simples: basta depositar a cláusula de rescisão, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo", atirou, apontando para o valor de... 100 milhões de euros.

No mesmo dia, outro presidente, do Montpellier, revelou que as águias têm em vista Elye Wahi, 20 anos, que está na mira de muitos clubes. "Soubemos na quarta-feira que o Benfica está interessado, porque o seu avançado vai sair. Não temos pressa", frisou Laurent Nicollin, que revelou ter dado uma nega ao Chelsea, além de ter reuniões previstas com Tottenham e Eintracht pelo dianteiro que avalia acima de 30M€.

Ramos preso pelos pagamentos

A base do acordo entre o PSG e o Benfica pela transferência de Gonçalo Ramos está acertada totalmente, com o campeão francês a avançar com 65 milhões de euros e mais 15 milhões por objetivos, ainda que o primeiro passo do negócio inclua um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, pagando os parisienses uma primeira parcela como taxa de empréstimo e o restante em prestações anuais. Ontem já se trocavam documentos entre as partes, a intenção passava por concluir o processo para que o dianteiro viaje rumo a Paris, mas faltavam ainda acertos relativos a prazos dos pagamentos e as garantias bancárias que os sustentam.