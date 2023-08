Jogador do Benfica fará parte de uma lista de possíveis alvos do Bayern para a zona mais defensiva do miolo.

Florentino é apontado pela revista Kicker como um dos médios defensivos que o Bayern tem debaixo de olho. O jogador do Benfica, de 23 anos, aparece numa lista juntamente com Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, Ibrahim Sangaré, do PSV, e Wilfred Ndidi, do Leicester.

Recentemente, também o Nottingham Forest, de Inglaterra, mostrou interesse no futebolista português.