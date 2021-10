"Bayern? Se a defesa do Benfica for sólida, há sempre hipóteses"

Nuno Gomes, antigo avançado das águias, acredita num bom resultado do Benfica na terceira ronda da Champions.

O Bayern de Munique é o adversário do Benfica na terceira jornada da Liga dos Campeões. Um adversário poderoso que no último fim de semana goleou em casa do Bayer Leverkusen, por 5-1. Nuno Gomes, antigo avançado das águias, fez uma análise ao sítio da UEFA na internet e destacou que o segredo pode estar na solidez defensiva.

"Não creio que o Benfica vá mudar de tática, mas a primeira coisa que Jorge Jesus tem de fazer é saber com quem contar, pois o jogo da Taça de Portugal frente ao Trofense fez vários lesionados e talvez algumas posições sejam difíceis de preencher, especialmente o lado direito da defesa. Sem dúvida que o treinador deve manter os três centrais, pois oferecem muita segurança na retaguarda, e se a defesa for sólida, há sempre hipóteses de fazer um bom resultado", comentou o antigo internacional português.

Lewandowski, como sempre, é um perigo para as balizas adversárias." Em última análise, o importante é travar o Bayern, que tem em Robert Lewandowski um avançado capaz de marcar em quase todos os remates que faz à baliza. Além disso, tem muitas e variadas opções em todas as posições. Isso confere-lhe variabilidade tática, enquanto o Benfica tem esperança que Rafa Silva esteja recuperado, pois é o jogador mais desequilibrador da equipa para perturbar o Bayern e a sua defesa", observou Nuno Gomes, acreditando que "o Benfica tem boas hipóteses de chegar aos oitavos de final" e admitindo que "seria ótimo se pudesse tirar o máximo de pontos possíveis deste duplo confronto com o Bayern."