Bayern perdeu por cinco e Jesus refletiu: "O futebol tem momentos inexplicáveis"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Bayern

Melhor do Benfica contra o pior do Bayern: "Vi o jogo contra o Mönchengladbach. É o futebol...Se calhar, o Bayern de Munique vai jogar contra essa equipa mais dez vezes e não perde mais nenhum. O futebol tem momentos inexplicáveis. Percebi porque é que o Bayern perdeu por 5-0. Como é que se explica isso? O treinador tem sempre uma explicação. VI que o Muller disse que eles estavam perdidos. São coisas que acontecem no futebol. Já sabíamos que o Bayern não era forte em tudo. O Bayern defende com poucos jogadores, como o Benfica. Podem ser surpreendidos. Tentar melhorar em duração de jogo. Não fizemos isso na Luz. Depois do 0-2, o nosso balão murchou."