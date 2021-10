Bayern faz piada com autogolo do Benfica: "Cebolinha, golo contla"

Além de ser a alcunha de Everton, avançado do Benfica, Cebolinha é o nome de uma famosa personagem de banda desenhada no Brasil. Assim, o Bayern, através da conta de Twitter brasileira, brincou com o autogolo marcado pelo jogador das águias, utilizando o sotaque da personagem: "golo contla", ao invés de "golo contra".

O Bayern foi ao Estádio da Luz vencer o Benfica por 4-0 e o segundo golo foi na própria baliza, da autoria de Everton. Nas redes sociais, como acontece sempre, os alemães assinalaram o tento marcado, mas na conta brasileira houve espaço para uma piada relacionada com o avançado das águias.

É que a alcunha de Everton é "Cebolinha", que é também o nome de uma personagem de banda desenhada da Turma da Mónica, entre outros, muito famosa no Brasil. Aliás, foi precisamente à custa disso que Everton ganhou a alcunha, em 2013, no Grémio.

Pois bem, a personagem em questão tinha um sotaque característico, que levou o Bayern a brincar com o "golo contla" de Everton, ao invés de escrever "golo contra [autogolo]".