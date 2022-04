Bayern em cima de Darwin: bávaros atentos desde a Champions

Indefinição sobre o futuro de Lewandowski, com vínculo até 2023, leva os bávaros a olharem para o mercado em busca de uma solução. Avançado faz parte da lista, sem dependência de Nagelsmann.

Máquina de golos em 2021/22, Darwin tem feito aumentar o lote de "seguidores" e, segundo apurou O JOGO, o Bayern Munique é uma das equipas que tem observado com atenção o desempenho do internacional uruguaio. As exibições e os tentos do camisola 9 despertaram a análise do campeão germânico, que se tem feito representar em vários dos últimos embates do Benfica de forma a tirar precisamente notas sobre o ponta de lança benfiquista.

Sondando o mercado tendo em conta a indefinição sobre o futuro de Robert Lewandowski - referência do ataque bávaro e melhor marcador da Europa neste momento -, que termina o contrato no final da próxima temporada, o Bayern tem Darwin na lista de opções para o ataque. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a observação que tem sido feita é, nesta fase, independente das opções de Julian Nagelsmann. Isto porque os responsáveis do conjunto de Munique entendem que o potencial demonstrado e os golos marcados justificam a atenção do clube, ainda que o considerem caro.

O Bayern está a acompanhar a situação do atacante e o seu momento no Benfica, ciente da cobiça que o camisola 9 da Luz tem despertado. Face a este interesse, a própria Imprensa bávara está já também a preparar reportagens sobre o atleta para explicar o fenómeno.

Alvo de uma proposta de 45 milhões de euros em janeiro por parte do West Ham, rejeitada pelas águias, Darwin vai passar a ver a sua carreira gerida por Jorge Mendes, isto face ao final da ligação do camisola 9 com Edgardo Lasalvia, seu anterior representante. Com direito a dez por cento da mais-valia de uma futura venda e com a exclusividade da negociação até junho, este tem vindo a conversar com o empresário português no sentido de encontrar um acordo, existindo a possibilidade de ligar-se até à equipa de Jorge Mendes.

Seis jogos seguidos a marcar só para cinco

Darwin leva seis jogos consecutivos a faturar, entrando num restrito lote de avançados benfiquistas capazes de alcançar tal feito nos últimos 20 anos. O camisola 9 igualou em Alvalade Saviola, Cardozo, Mitroglou e Jonas, que já o haviam conseguido, e conseguiu ainda quebrar o jejum de golos diante dos rivais. Estreou-se a marcar com o Sporting (ao oitavo jogo diante dos principais adversários) e aponta agora ao mesmo diante do FC Porto, em partida da 33.ª jornada.

Com um golo e uma assistência frente aos verdes e brancos, Darwin tem agora participação em 29 golos (25 marcados e quatro oferecidos) das águias em 2021/22 na Liga e está atrás de Taremi, decisivo em 31. Atrás do uruguaio está Rafa, que participou em 24 tentos.