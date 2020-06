Bayer Leverkusen quer João Ferreira do Benfica

O clube alemão vai mandar um emissário esta semana a Portugal para se reunir com o empresário

O Bayer Leverkusen está interessado em João Ferreira, defesa-direito do Benfica e é com a intenção de poder avaliar quais as suas possibilidades de contratar o jovem de 19 anos que estarão em Lisboa esta semana representantes do clube alemão. Ao que O JOGO apurou, os emissários do Leverkusen vão reunir-se com o empresário do atleta, Miguel Pinho, nos próximos dias para, então, poderem encetar uma possível negociação com a SAD encarnada.

Apesar de ainda não se ter estreado pela equipa principal do Benfica, João Ferreira é um dos jogadores da formação das águias sobre quem há grandes expectativas dentro da estrutura. Também por isso, e para poder deixar sair o defesa-direito na próxima janela de mercado, o Benfica pretenderá valores a rondar os dez milhões de euros. O Leverkusen tem João Ferreira debaixo de olho há algum tempo e procurará, aqui, antecipar-se a uma lista de outros clubes potencialmente interessados. No verão passado, por exemplo, a Juventus esteve perto de assegurar o lateral mas o negócio, que também poderia ter envolvido o guarda-redes Mattia Perín, não chegou a ser finalizado.

Além do clube de Cristiano Ronaldo, também Barcelona e Inter Milão foram apontados como tendo interesse em contratar o defesa. Neste momento, João Ferreira é um dos jogadores que trabalha às ordens de Bruno Lage. Tal como Kokubo, Morato, Rafael Brito, Tiago Dantas, Tiago Araújo, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos, o lateral-direito foi chamado para reforçar o plantel principal das águias para a reta final do campeonato. Ainda à espera de uma oportunidade na equipa principal, João Ferreira soma 25 partidas nesta época, divididas entre a equipa B (18), sub-23 (1), Youth League (4) e Premier League International Cup (2). O defesa renovou contrato em abril do ano passado até 2024. O Bayer não corre sozinho pelo jovem